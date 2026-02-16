Bayern Monaco in allarme si ferma Neuer! C’è uno strappo | le condizioni del portiere
Il Bayern Monaco ha annunciato che Manuel Neuer si ferma a causa di uno strappo al ginocchio subito durante l’allenamento di ieri. Il portiere tedesco si è infortunato dopo una caduta durante una sessione di esercizi con i compagni, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime partite. La società ha già comunicato che Neuer dovrà rimanere fuori per almeno alcune settimane, mettendo a rischio le ambizioni di vittoria nel campionato tedesco.
Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box
Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, si è infortunato durante l’allenamento e ora deve prendersi un periodo di pausa.
