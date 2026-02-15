Infortunio Neuer | si ferma il portiere del Bayern Monaco Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, si è infortunato durante l’allenamento e ora deve prendersi un periodo di pausa. Le prime diagnosi indicano una lesione che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. Nei prossimi giorni, i medici forniranno dettagli più precisi sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Il difensore del Parma, Valenti, ha subito una lesione che ha richiesto esami approfonditi.

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, si ferma a causa di un infortunio.

