Educazione stradale nelle scuole | al via il progetto della Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Benevento ha iniziato un nuovo progetto di educazione stradale nelle scuole. Coinvolge studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è insegnare ai giovani come comportarsi in strada, con attività pratiche e incontri nelle classi. La speranza è che i ragazzi diventino cittadini più consapevoli e sicuri.

Ha preso avvio il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Municipale di Benevento, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. L'iniziativa mira a promuovere, attraverso incontri formativi e modalità interattive, una maggiore consapevolezza dei comportamenti corretti sulla strada, ponendo particolare attenzione alla tutela degli utenti più fragili e al rispetto delle regole. Nel corso degli incontri vengono affrontati temi quali la strada come spazio pubblico condiviso, le regole del pedone e del ciclista e l'importanza della prevenzione e del senso civico.

