Educazione stradale nelle scuole | al via il progetto della Polizia Municipale
La Polizia Municipale di Benevento ha iniziato un nuovo progetto di educazione stradale nelle scuole. Coinvolge studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è insegnare ai giovani come comportarsi in strada, con attività pratiche e incontri nelle classi. La speranza è che i ragazzi diventino cittadini più consapevoli e sicuri.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha preso avvio il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Municipale di Benevento, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. L’iniziativa mira a promuovere, attraverso incontri formativi e modalità interattive, una maggiore consapevolezza dei comportamenti corretti sulla strada, ponendo particolare attenzione alla tutela degli utenti più fragili e al rispetto delle regole. Nel corso degli incontri vengono affrontati temi quali la strada come spazio pubblico condiviso, le regole del pedone e del ciclista e l’importanza della prevenzione e del senso civico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Polizia Municipale
Progetto ICARO 26: torna l’educazione stradale nelle scuole. Registrazioni scuole dal 1° dicembre. NOTA
Educazione stradale, la polizia municipale scende in piazza: il calendario degli appuntamenti
La polizia municipale torna in piazza con un calendario di eventi dedicati all'educazione stradale.
Ultime notizie su Polizia Municipale
Argomenti discussi: Nelle scuole secondarie di primo grado si è concluso il progetto di educazione stradale 'Be Safe'; Sicurezza stradale, al via gli incontri nelle scuole del Trapanese: coinvolti oltre mille studenti; In attesa del Trofeo Binda, nelle scuole primarie si insegna l’educazione stradale; La sicurezza sulle nostre strade si deve insegnare fin da piccoli.
Passi Sicuri: arte, educazione e sicurezza stradale per le scuole di AlgheroAlghero. Alghero avvia un nuovo progetto che unisce educazione civica, arte pubblica e sicurezza urbana. Si chiama Passi Sicuri – Sicurezza e arte per le strade scolastiche, ed è promosso ... sassarinotizie.com
'Stop a bullismo e pirati strada',parte campagna Pet Carpet, Aci e Città Metropolitana(ANSA) - ROMA, 03 FEB - 'Stop a Bullismo e Pirati della Strada'. In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l'associazione Pet Carpet, con il patrocinio della Città M ... msn.com
Nissan Navara Polizia Municipale Crespina Lorenzana (PI) Allestito Ciabilli Foto di Edoardo Govoni @edo190025 #Polizia #PoliziaLocale #PoliziaMunicipale #Police #LocalPolice #PoliceMunicipale #Polizei #stadtpolizei #Nissan #Navara #Crespina #Loren facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.