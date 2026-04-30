Il primo maggio dei motori silenziosi della scuola | l’appello per la dirigenza scolastica

Il primo maggio è tradizionalmente dedicato ai lavoratori, ma quest’anno si è parlato anche dei “motori silenziosi” della scuola, ovvero le figure dirigenziali. Un appello è stato rivolto alla dirigenza scolastica in vista di questa giornata, evidenziando il ruolo delle figure di vertice nell’organizzazione e gestione delle istituzioni educative. La celebrazione ha coinvolto anche il settore dell’istruzione, spesso concentrato sulla figura del docente.