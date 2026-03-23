Il nuovo Curriculum della studentessa e dello studente | quadro normativo e implicazioni per la dirigenza scolastica

Il recente aggiornamento del Curriculum della studentessa e dello studente trova fondamento nel Decreto Ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026, adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.lgs. 622017, come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127. Il provvedimento introduce un modello aggiornato di Curriculum, che, come esplicitato all’articolo 1, comprende, quale parte integrante e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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