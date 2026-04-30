L’arrampicata sportiva sta vivendo un periodo di crescita nel nostro paese, con una federazione che registra un aumento di iscritti e attività. Il presidente della federazione ha annunciato che si sta lavorando per promuovere questa disciplina nelle città e nelle scuole, con l’obiettivo di diffonderla ulteriormente. Attualmente, l’unico obiettivo ancora mancato è la conquista di una medaglia olimpica.

L’arrampicata sportiva sta vivendo un ottimo momento in Italia ed è una federazione in continua crescita. Di tutto questo ne ha parlato Davide Battistella, presidente della FASI (Federazione Arrampica Sportiva Italiana), che è stato ospite di OA Focus, la trasmissione condotta da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. I passi storici che hanno portato alla crescita dell’arrampica sportiva: “In questi anni mi sono dedicato alla mia passione, che è anche un po’ la mia vita, all’arrampicata sportiva. Una passione iniziata come forma di alpinismo negli anni Ottanta, precursore proprio dell’arrampicata sportiva in quegli anni lì. Era arrivato il vento nuovo dalla California, di questo nuovo modo di arrampicare, non più per arrivare in cima ad una vetta, ma per divertirci durante il viaggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il presidente Davide Battistella: “Stiamo portando l’arrampicata in città e nelle scuole. Ci manca solo la medaglia olimpica”

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