FOCUS – ARRAMPICATA | Davide Battistella | Olimpiadi Paralimpiadi e il futuro della FASI

L’arrampicata sportiva italiana ha attraversato un percorso di cambiamenti significativi negli ultimi anni. La disciplina è stata inclusa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e successivamente ha ottenuto il riconoscimento come Federazione Sportiva Nazionale. Sono stati avviati progetti dedicati al Paraclimbing e è stato inaugurato un nuovo Centro Tecnico Federale situato ad Arco. Questi eventi segnano tappe importanti nella storia recente dello sport.

L’arrampicata sportiva italiana ha vissuto una trasformazione storica negli ultimi anni. Dall’ingresso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fino al riconoscimento come Federazione Sportiva Nazionale, passando per lo sviluppo del Paraclimbing e la nascita del nuovo Centro Tecnico Federale di Arco. In questa intervista, Davide Battistella – Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana – racconta cosa significa guidare uno sport in piena evoluzione. la crescita dell’arrampicata in Italia il passaggio da disciplina a federazione il valore olimpico e paralimpico il futuro dei giovani e del movimento Uno sguardo lucido e profondo su uno degli sport più in espansione al mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – ARRAMPICATA | Davide Battistella: Olimpiadi, Paralimpiadi e il futuro della FASI FOCUS - ARRAMPICATA | Davide Battistella: Olimpiadi, Paralimpiadi e il futuro della FASI Notizie correlate INSIDE. Intervista al Presidente della FASI Davide BattistellaL’arrampicata sportiva sta vivendo una fase di forte crescita, spinta dall’esordio alle Olimpiadi di Tokyo e da un’intensa attività di promozione sul... Arrampicata sportiva, il presidente FASI Battistella ricevuto da Papa Leone XIVUdienza in Vaticano con i vertici dello sport italiano e gli atleti dei Giochi Milano Cortina 2026: ribadito il valore educativo dello sport. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Allianz è Main Sponsor della Nazionale Italiana di Arrampicata Sportiva. FOCUS – ARRAMPICATA | Davide Battistella: Olimpiadi, Paralimpiadi e il futuro della FASIL’arrampicata sportiva italiana ha vissuto una trasformazione storica negli ultimi anni. Dall’ingresso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fino al riconoscimento ... oasport.it La Fasi di Battistella vince le Olimpiadi 2024 a Berna (Svizzera)La Fasi, federazione arrampicata sportiva italiana, ha vinto il campionato del mondo di Speed e conquistato un biglietto per le Olimpiadi 2024 di Parigi. Grandi soddisfazioni per il presidente Davide ... lanazione.it