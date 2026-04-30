A Milano, circa duemila persone hanno partecipato a un corteo per ricordare un militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Al termine della manifestazione, alcuni partecipanti hanno eseguito il saluto romano, in linea con le manifestazioni di stampo fascista che si sono ripetute nel tempo. La sfilata è avvenuta nel centro della città, con gruppi dell’ultradestra milanese coinvolti nell’evento.

Milano, dopo aver sfilato in circa duemila per ricordare il militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75, gli appartenenti alle formazioni dell'ultradestra milanese hanno messo in scena l'ormai tradizionale rito di stampo fascista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il "presente" e il saluto romano dopo il corteo per Sergio Ramelli

Milano, Sala alla commemorazione di Sergio Ramelli: Società è pacificata, politica abbassi i toni

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