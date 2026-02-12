La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo. James Van Der Beek, il protagonista di Dawson’s Creek, è morto a 48 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. La moglie ha annunciato la sua scomparsa con parole piene di affetto e dolore, parlando di un uomo che ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. I sei figli sono rimasti senza il loro padre, mentre molte star hanno espresso il loro cordoglio sui social.

James Van Der Beek, indimenticabile Dawson Leary di Dawson’s Creek, è morto a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A dare la notizia è stata la moglie dell’attore, Kimberly Brook, madre dei suoi sei figli: «Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, all’amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo privacy pacifica mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - «Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star

Approfondimenti su James Van Der Beek

L’attore James Van Der Beek è morto a 48 anni.

James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia ha scritto la famiglia su Instagram. Dopo l'annuncio della morte, numerose star hanno voluto rendergli omaggio.; Morto James Van Der Beek, sarà per sempre Dawson Leery; E' morto James van der Beek, l'attore aveva 48 anni; Addio a James Van Der Beek, il volto di Dawson's Creek. Aveva 48 anni.

È morto James Van Der Beek, attore protagonista di Dawson's CreekÈ morto James Van Der Beek. L’attore, diventato famoso in tutto il mondo grazie alla serie tv Dawson's Creek, aveva 48 anni. Da tempo era malato di cancro. A dare l’annuncio della morte è stata la ... tg24.sky.it

James Van Der Beek è morto a 49 anni, addio al protagonista di Dawson’s CreekJames Van Der Beek, l’attore diventato celebre come Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, è morto all’età di 49 anni. La notizia è stata riportata inizialmente da TMZ, citando un rappresentant ... quilink.it

James Van Der Beek, la star di Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. L’attore era malato di cancro. “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina”, ha annunciato la moglie su Instagram. #Tg1 - facebook.com facebook

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com