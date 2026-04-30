Il Porto tra presente e futuro Benevolo | Ravenna centro nazionale per la logistica agroindustriale

Il porto di Ravenna si trova in una fase di transizione, con lavori di infrastrutture da completare e nuove rotte commerciali da esplorare. In un periodo caratterizzato da aumenti dei costi e risorse pubbliche limitate, le decisioni prese in queste settimane saranno decisive per il suo sviluppo futuro. Il centro nazionale per la logistica agroindustriale, che si trova in città, rappresenta un punto di riferimento per le attività legate al settore.

In una fase segnata da rincari e scarsità di risorse pubbliche, il porto di Ravenna è chiamato a scelte strategiche tra infrastrutture da completare e nuove direttrici di crescita. Il presidente dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo fa il punto sull’attualità e sulle prospettive future. Presidente, partiamo dalle infrastrutture: a che punto è l’adeguamento delle banchine e dei fondali? "Per completare gli interventi sulle banchine servirebbero circa 115 milioni e non è possibile procedere ai dragaggi senza prima rinforzare le strutture. Abbiamo proposto al ministero un emendamento da 45 milioni, ma non ci sono certezze su nuove risorse. Serve quindi gestire con attenzione le disponibilità e condividere le scelte con la comunità portuale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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