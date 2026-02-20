Il Porto vola e la Zona Logistica si guarda allo specchio | a Ravenna il summit sul futuro

Il porto di Ravenna ha registrato un aumento nel traffico merci, spinto dalla crescita della Zona Logistica Semplificata (Zls). La causa principale è l’incremento delle attività portuali e l’interesse di nuove aziende a investire nell’area. Il prossimo 27 febbraio, i rappresentanti della Zls si riuniranno per valutare i risultati ottenuti dall’istituzione e discutere le prossime mosse. L’obiettivo è migliorare la connessione tra porto e area industriale, favorendo lo sviluppo economico locale. La riunione rappresenta un momento chiave per tracciare il percorso futuro.

Traffico merci a +18% e nuove semplificazioni per le imprese: istituzioni e tecnici a confronto presso l'Autorità portuale La Zls dell'Emilia–Romagna, come le altre costituite nell'Italia centro settentrionale, rappresenta quindi uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo delle aree portuali e retroportuali, attrarre investimenti, rilanciare la competitività delle attività produttive e della logistica e costituire un volano di crescita per l'intero territorio regionale. Tuttavia, ed è proprio una delle finalità del Convegno di Ravenna, "La Zls, per esprimere fino in fondo le sue potenzialità necessita di un costante dialogo tra tutti gli attori coinvolti - afferma Francesco Montanari, professore di diritto tributario e coordinatore scientifico di Economia politica -.