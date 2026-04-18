Un articolo riferisce di un evento avvenuto il 25 aprile, in cui si sono manifestate posizioni contro gli ebrei. La frase

Un altro 25 aprile contro gli ebrei. Quindi senza gli ebrei. Come «senza ebrei» è ormai la sinistra. Non è solo «shabbat». Anche quest'anno, il giorno della Liberazione rischia di trasformarsi in un festival dell'odio anti-Israele, e per questo clima la Comunità ebraica di Milano, ripetendo una scelta passata del suo presidente, Walker Meghnagi, ieri ha comunicato che non intende partecipare alle celebrazioni ufficiali e organizzerà il giorno dopo, presso il cimitero di guerra di Milano, una propria commemorazione. Non è solo la coincidenza con la festività del sabato. La Comunità di Milano - la città in cui le contestazioni alla Brigata ebraica sono state più aggressive e veementi - va oltre e parla di «un paradosso inaccettabile».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un altro 25 aprile contro gli ebrei. "Non ci saremo"

Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW

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Una raccolta di contenuti

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