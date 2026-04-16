Porto Conte | esperto nautico guida il Parco verso il futuro

Il Parco di Porto Conte ha annunciato la nomina di un nuovo direttore di gestione ambientale. La scelta è ricaduta su un esperto nautico proveniente da La Maddalena, che assumerà il ruolo dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea e la firma di un decreto presidenziale. La nomina segna un passo importante per l’ente, che si prepara a nuove sfide nel settore.

Il Parco di Porto Conte ha individuato la nuova figura al vertice della gestione ambientale: Giulio Plastina, esperto proveniente da La Maddalena, assumerà il ruolo di direttore dopo la delibera dell’Assemblea e la firma del decreto presidenziale. La decisione segue un percorso di selezione rigoroso che vede protagonista un profilo con solide basi nautiche e una profonda conoscenza delle aree protette insulari. Un profilo tecnico tra competenze nautiche e gestione territoriale. La scelta ricade su un professionista che ha costruito la propria carriera presso il Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena. Laureato in Scienze Nautiche presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli, Plastina porta nel bagaglio tecnico un’esperienza consolidata nella tutela degli ecosistemi marini e costieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Conte: esperto nautico guida il Parco verso il futuro Notizie correlate Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” Porto commerciale di Fiumicino: le linee guida per il futuroFiumicino, 20 marzo 2026 – L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale traccia la rotta per il prossimo triennio, definendo...