Il pubblico ministero ha mostrato a un ex arbitro un'intercettazione, escludendo quella relativa alla riunione per favorire gli arbitri dell’Inter. La Procura di Milano sta proseguendo le indagini sul mondo arbitrale e sulla Serie A, ma al momento si consiglia prudenza nei commenti. La vicenda riguarda attività investigative ancora in corso e non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali.

Meglio andare cauti con l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sul mondo arbitrale e sulla Serie A. Meglio non sbilanciarsi. Non è semplice seguire questo caso, tanta è la disinformazione che viene buttata in mezzo per cercare di sviare da quello che inizialmente era il focus: la riunione a San Siro per trovare arbitri graditi e sgraditi all’Inter. La disinformatia ha poi gettato ai pescecani il presunto audio Var tagliato di Inter-Roma e del presunto rigore negato a Bisseck. Come scritto dal Corriere della Sera, Inter-Roma non è nell’inchiesta. È nell’inchiesta invece la riunione per apparecchiare gli arbitri all’Inter. Ricordiamo che di questa riunione è uscita un’intercettazione ambientale riportata ieri da Fanpage con Rocchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il pm fa ascoltare a Gervasoni un’intercettazione (non quella della riunione per apparecchiare gli arbitri all’Inter)

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