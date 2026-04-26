Nella riunione svoltasi a Milano con Rocchi, figura chiave nel mondo arbitrale, erano presenti alcuni dirigenti e rappresentanti coinvolti nella gestione degli arbitri. Le accuse principali riguardano la selezione di arbitri favoriti da un club di calcio, con due delle tre ipotesi di illecito legate a questa pratica. La vicenda si intreccia con le recenti indagini sulla nuova versione di Calciopoli, che focalizzano l’attenzione su possibili ingerenze nel sistema arbitrale.

I capi di imputazione della nuova Calciopoli per ora sono tre e due riguardano l’Inter. La scelta – da parte del designatore Rocchi e di altri – di arbitri graditi al club di Marotta. Sia per le semifinali di Coppa Italia dello scorso anno (da evitare lo sgradito Doveri) sia per Bologna-Inter dove fu destinato il gradito Colombo. Che poi Inzaghi protestò per una rimessa laterale spostata dieci metri più avanti, è del tutto irrilevante. Il fatto in prima pagina titola: “Torna Calciopoli e tocca all’Inter”. Il nodo – come scrive bene il Fatto quotidiano – è la domanda iniziale: chi c’era con Rocchi alla riunione del 2 aprile allo stadio Meazza per apparecchiare gli arbitri all’Inter? Questo è dirimente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi c’era con Rocchi alla riunione a Milano per apparecchiare arbitri graditi all’Inter?

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