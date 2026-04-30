Il Piemonte ospiterà i Campionati italiani di ciclismo 2026 Cuneo la provincia scelta

Il Piemonte sarà il luogo dove si svolgeranno i Campionati italiani di ciclismo 2026, con Cuneo come provincia scelta per l’evento. Dopo che l'edizione precedente si è tenuta nel Friuli Venezia Giulia, quest’anno la manifestazione si terrà durante l’estate nella regione piemontese. La decisione è stata annunciata ufficialmente e fa parte del calendario nazionale di ciclismo professionistico su strada.

Dopo il Friuli Venezia Giulia, tocca quest’anno al Piemonte ospitare in estate i Campionati italiani di ciclismo professionistico su strada 2026. La conferma è arrivata nelle ultime ore con le parole dell’assessore regionale allo Sport e Turismo Paolo Bongioanni, intervenuto nella presentazione di tre eventi: L’Étape Piemonte by Tour de France, L’Étape Mondovì by Tour de France e Il Gran Finale del Giro d’Italia Women. La località scelta è stata quella della Provincia di Cuneo che aveva già in passato ospitato grandi eventi come tappe di Tour e Vuelta. Non sono ovviamente ancora ufficiali le informazioni relative ad un possibile percorso della prova in linea ma la collocazione temporale degli eventi sarà sicuramente fissata nel weekend del 27 giugno, con la prova a cronometro in programma il 25 o il 26.🔗 Leggi su Oasport.it

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