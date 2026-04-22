Ferrovie tornano due treni sulla Torino-Cuneo | tre novità per il 2026 in Piemonte

A partire dal 2026, sulla linea ferroviaria Torino-Cuneo in Piemonte, sono previste tre novità che riguardano il ritorno di due treni. La Regione Piemonte e l’assessore ai Trasporti hanno annunciato un intervento sul servizio ferroviario, pianificando modifiche in più fasi per migliorare l’offerta. La strategia mira a rispondere alle richieste provenienti dai territori coinvolti, con un percorso di interventi progressivi e strutturati.

La Regione Piemonte e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi, cercando di ascoltare e soddisfare le richieste dei territori per trasformarle in risultati tangibili, continuano a intervenire sul servizio ferroviario con un percorso progressivo e strutturato "Articolando le modifiche in più fasi.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il wi-fi sui treni sta per cambiare: la novità sulla Torino-Milano che punta al 5G totaleUna rete proprietaria per eliminare i buchi di segnale e navigare ad alta velocità anche in galleria: ecco come funzionerà il nuovo sistema testato... Ferrovie, lavori e stop ai treni per due mattine in un trattoModifiche alla circolazione dei treni tra Genova e Cogoleto per interventi infrastrutturali programmati a Voltri dalle ore 9 alle 13 nelle giornate... Contenuti di approfondimento Ferrovie, tornano due treni sulla Torino-Cuneo: tre novità per il 2026 in PiemonteLa Regione Piemonte e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi, cercando di ascoltare e soddisfare le richieste dei territori per trasformarle in risultati tangibili, continuano a intervenire sul ... torinotoday.it Treni, sulla Torino–Cuneo tornano la prima corsa del mattino e l’ultima della seraLa Regione Piemonte annuncia novità per quanto riguarda il servizio ferroviario. Alcuni interventi saranno avviati a partire dal 25 aprile, ulteriori novità entreranno in vigore dal 14 giugno con ... cuneodice.it