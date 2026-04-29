Per la festa di Sant’Efisio, Trenitalia e la Regione Sardegna hanno predisposto dieci treni aggiuntivi, offrendo complessivamente 21.000 posti. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti dei partecipanti verso le zone interessate dall’evento. La programmazione prevede corse supplementari rispetto ai servizi ordinari, con l’obiettivo di gestire l’aumento dei passeggeri previsto durante le giornate della celebrazione.

? Cosa sapere Trenitalia e Regione Sardegna attivano 10 treni extra per la festa di Sant’Efisio.. Il piano garantisce 21.000 posti per collegare Cagliari, San Gavino e Oristano.. Per la 370ª celebrazione della Festa di Sant’Efisio, Trenitalia e la Regione Sardegna hanno concordato l’attivazione di 10 treni supplementari sulla tratta che collega Cagliari a San Gavino e Oristano per garantire il trasporto dei fedeli. Il piano straordinario, che vede la collaborazione diretta tra il Gruppo FS e le istituzioni regionali, mette a disposizione 3.000 posti aggiuntivi rispetto alla normale offerta ferroviaria. Questo potenziamento si inserisce in un quadro logistico più ampio: nel fine settimana dedicato ai festeggiamenti, i collegamenti totali saliranno a 116, portando la capacità complessiva disponibile a circa 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Efisio: 10 treni extra e 21.000 posti per la grande festa

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