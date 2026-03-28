Tre giovani sono stati coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso autunno in un locale di Putignano. A seguito dell’episodio, due minorenni e un maggiorenne sono stati colpiti da un divieto di accesso al locale per due anni. La misura è stata adottata dalle autorità per prevenire futuri incidenti e garantire l’ordine pubblico nel locale.

Il questore di Bari ha disposto, per il gruppo formato da due minorenne e un maggiorenne, il divieto di accesso al bar per due anni A disporre il divieto è stato il questore di Bari, Annino Gargano, nell'ambito di un'intensa attività di controllo e prevenzione per ridurre il fenomeno. In questo caso, secondo una ricostruzione, un gruppo di ragazzi avrebbe aggredito un altro cliente mentre si trovavano nel locale. In quell'occasione non vi furono persone ferite in modo grave, ma subito dopo scattarono le indagini della Polizia. I tre ‘daspo’ emessi dal questore fanno parte di un ‘pacchetto’ di cinque provvedimenti complessivamente adottati negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Ragazzi aggrediscono cliente in un locale di Putignano: nei guai tre giovanissimi

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