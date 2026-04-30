Il Pd ora frigna perché Nordio non ha guidato i magistrati

Il Partito Democratico si è lamentato perché il ministro della Giustizia non ha avuto un ruolo diretto nella guida dei magistrati. Mentre alcuni esponenti del partito avevano richiesto maggiore autonomia dei giudici, ora criticano il ministro per non aver promosso investigazioni più approfondite da parte della Procura. La situazione ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico e giudiziario.

Gli stessi che urlavano per l’autonomia dei giudici «a rischio» accusano il ministro di non aver spinto la Procura a fare indagini migliori. Per Re Sergio invece zero critiche. «C’è un punto fermo, nella vicenda della grazia a Nicole Minetti: il ministero della Giustizia non aveva chiesto alla Procura generale di Milano di fare indagini all’estero», scriveva ieri Repubblica. Sul «punto fermo» di Repubblica però la vista si sdoppia: la stessa questione cavallo di battaglia per sostenere le ragioni del No, oggi diventa «il punto fermo» o meglio la clava per menare il governo, soprattutto il ministro Nordio. Una botta in più, una in meno. chissà mai che il Carlo molli per una crisi di nervi, così poi viene giù tutto.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Pd ora frigna perché Nordio non ha guidato i magistrati Notizie correlate Voli di Stato di Nordio, Pd-Avs-M5s contro il ministro: “Perché li ha fatti, erano giustificati? Italiani senza carburante”Pd, Avs e M5s chiedono un’informativa urgente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la... Referendum giustizia, l’Italia asfalta la riforma: perché ha vinto il no e ora chi paga. Nordio verso le dimissioniIL NO STRAVINCE: UNA BOCCIATURA NETTA, NON UN INCIDENTE Altro che partita sul filo. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il Pd ora frigna perché Nordio non ha guidato i magistrati. Minetti, Pd: Meloni mandi via NordioCosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c'è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente ... rainews.it Pd, su Minetti responsabilità politiche chiare, Meloni mandi via NordioCosa sta aspettando Giorgia Meloni a far fare un passo indietro al ministro Carlo Nordio? Non c'è più tempo da perdere: la sua permanenza al Ministero della Giustizia si sta rivelando estremamente ... lanazione.it