IL NO STRAVINCE: UNA BOCCIATURA NETTA, NON UN INCIDENTE Altro che partita sul filo. Il referendum sulla giustizia si chiude con un verdetto chiarissimo: No oltre il 53%, Sì fermo sotto il 47%. Con un’affluenza monstre vicina al 59%, gli italiani si sono presentati in massa alle urne e hanno detto una cosa semplice: questa riforma non convince. Non è stata una scaramuccia tecnica, ma una bocciatura piena e trasversale. Quando votano così tanti cittadini, il risultato pesa il doppio. E infatti il colpo per il governo è pesantissimo. LE CITTÀ DECIDONO TUTTO: NO FORTE DA MILANO A NAPOLI Se si guarda alla geografia del voto, il quadro è ancora più chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, l’Italia asfalta la riforma: perché ha vinto il no e ora chi paga. Nordio verso le dimissioni

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