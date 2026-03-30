In 31 uffici postali della provincia di Pisa si può richiedere e rinnovare il passaporto

Nella provincia di Pisa, trentuno uffici postali offrono servizi per la richiesta e il rinnovo del passaporto. La possibilità di usufruire di queste procedure si estende a diverse località della zona, consentendo ai cittadini di accedere facilmente ai servizi di rilascio e rinnovo dei documenti di identità. La misura riguarda tutte le filiali che operano nella provincia e che hanno adottato questa funzione.

Provincia di Pisa, 28 marzo 2026 - In trentuno uffici postali della provincia di Pisa è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. All’evento di presentazione, tenutosi nei giorni scorsi nell’ufficio postale di via Orsini 22 a Cucigliana Vicopisano, hanno preso parte il sindaco Matteo Ferrucci e alcuni rappresentanti di Poste Italiane. Il servizio rientra nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide in circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Il rilascio e rinnovo del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In 31 uffici postali della provincia di Pisa si può richiedere e rinnovare il passaporto Articoli correlati Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariNuovo servizio grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno: domande e rinnovi anche fuori dalla Questura Da oggi, martedì 10... Il passaporto si richiede alle Poste: servizio attivo in 31 uffici della provinciaIl servizio presentato a Cucigliana punta ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Altri aggiornamenti su In 31 uffici postali della provincia di... Temi più discussi: Il passaporto si richiede alle Poste: servizio attivo in 31 uffici della provincia; Progetto Polis – Da oggi è possibile richiedere il rilascio e rinnovo del Passaporto presso 31 Uffici Postali della Provincia; Il passaporto si richiede alle Poste | servizio attivo in 31 uffici della provincia. Poste, in provincia di Pisa in pagamento le pensioni dal 3 gennaioPisa, 2 gennaio 2025 - Poste Italiane comunica che in tutti gli 116 uffici postali della provincia di Pisa le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da venerdì 3 gennaio. Sempre a ... lanazione.it Poste Italiane, disponibili da domani le pensioni del mese di ottobreIn tutti i 116 Uffici Postali della provincia di Pisa le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da domani Pisa, 30 settembre 2024 - Poste Italiane comunica che in tutti i 116 ... lanazione.it Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook Studenti di Azione Universitaria aggrediti durante un aperitivo a Pisa con bottiglie, oggetti contundenti e spray al peperoncino. Non è un episodio isolato: la sinistra continua a non prendere le distanze da questi teppisti rossi. x.com