Il cliente del bar fiuta la truffa ad un' anziana e chiama il 112

I carabinieri di Selvazzano Dentro hanno arrestato un uomo di 64 anni, originario della Campania, già conosciuto per precedenti. L’uomo aveva tentato di truffare un’anziana, ma il cliente di un bar, che aveva intuito qualcosa di strano, ha chiamato subito il 112. I militari sono intervenuti in fretta e lo hanno denunciato per tentata truffa aggravata e ricettazione.

Venerdì 6 febbraio i carabinieri all'interno di un locale di piazza Carlo Leoni a Selvazzano hanno bloccato un 64enne campano noto per reati analoghi trovato in possesso di un Rolex e del contante di dubbia provenienza I carabinieri della stazione di Selvazzano Dentro, a conclusione di una rapida attività d’indagine hanno denunciato un 64enne di origine campana, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, ritenuto responsabile dei reati di tenta truffa aggravata e ricettazione. Grazie alla prontezza di riflessi di alcuni cittadini e alla tempestività dei controlli sul territorio, i militari del comando provinciale hanno sventato l'ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana, operazione culminata con il fermo di un uomo e il sequestro di contanti e preziosi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Selvazzano Dentro

Un uomo si è presentato come carabiniere e ha chiamato una donna over 60.

I carabinieri di Verona hanno arrestato un 37enne coinvolto in una truffa telefonica ai danni di un anziano, che aveva evitato di cadere nella trappola chiamando il 112.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Selvazzano Dentro

Argomenti discussi: ? La bionda attraente e raffinata, il trucco dei 50 euro: barista sventa la truffa - BresciaToday; Caffè, cassa e pagamenti digitali, ecco cosa cambia dietro il bancone; Padova, droga venduta ai tavoli del bar: licenza sospesa per trenta giorni; Serrande abbassate dopo molteplici interventi di polizia.

Il cliente del bar fiuta la truffa ad un'anziana e chiama il 112Venerdì 6 febbraio i carabinieri all'interno di un locale di piazza Carlo Leoni a Selvazzano hanno bloccato un 64enne campano noto per reati analoghi trovato in possesso di un Rolex e del contante di ... padovaoggi.it

In un bar minaccia di morte titolare e cliente: denunciatoVoleva entrare a tutti i costi in quel locale che, però, stava chiudendo. Ma lui proprio non ne voleva sapere di tornare indietro e così alle insistenze del gestore, e di un cliente ha perso la ... ilrestodelcarlino.it