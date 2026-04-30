Il nuovo direttore sportivo? Il Pisa è in buone mani

Il Pisa ha annunciato il nuovo direttore sportivo, rafforzando la propria struttura. Il dirigente, considerato molto competente, è descritto come giovane e con una buona reputazione nel settore. Questa scelta viene vista come un passo importante per il club, che mira a tornare in Serie A. La rosa e le strategie di mercato saranno influenzate dalla nuova figura, che entrerà a far parte della gestione nei prossimi giorni.

"Sono convinto che il Pisa tornerà in Serie A, perché hanno un bravissimo dirigente. Giovane, ambizioso, con esperienza internazionale, rispettato e conosciuto dalle agenzie di procuratori, che sa fare scouting, con un curriculum importante, e con adesso la grande opportunità di essere il "super manager" del club". Così Costantino Nicoletti, opinionista e addetto ai lavori, ha parlato di Leonardo Gabbanini ai microfoni della trasmissione Il Neroazzurro di Massimo Marini in onda su TeleGranducato. Nicoletti ha dipinto un ritratto del neo-direttore sportivo nerazzurro. "Serio, pulito. Non parla tanto: è un lavoratore, testa bassa. Ha la sua rete di collaboratori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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