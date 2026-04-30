Il nodo alloggi universitari | Questa esigenza è concreta

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città ha annunciato un piano per aumentare le strutture abitative destinate agli studenti universitari, evidenziando come questa esigenza sia reale e urgente. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di alloggi nelle prossime settimane, con interventi specifici e investimenti mirati. La questione riguarda principalmente il miglioramento delle condizioni di vita degli studenti e la gestione delle risorse disponibili, puntando a una soluzione concreta nel breve termine.

La città investe sul futuro universitario e lo fa partendo da un nodo cruciale: nuovi alloggi per studenti. È questa la direzione emersa con forza dall’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi ad Ascoli, dove istituzioni e mondo accademico si sono riuniti per tracciare una strategia condivisa sull’housing universitario. Attorno allo stesso tavolo si sono confrontati Erdis, Erap, il Comune e l’ Università di Camerino, con l’obiettivo comune di rafforzare la capacità ricettiva della città e renderla sempre più attrattiva per chi sceglie di studiare nel territorio piceno. A sottolineare il valore del confronto è stata la presidente di Erdis,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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