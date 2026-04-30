Il Napoli vuole uno dei centrocampisti rivelazione di questa Serie A!

Il club partenopeo sta lavorando per acquistare uno dei centrocampisti più sorprendenti di questa stagione di Serie A. La società ha avviato trattative e si sta muovendo con anticipo rispetto alle altre squadre per rafforzare il reparto centrale in vista della prossima annata. Le operazioni sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il Napoli si muove con anticipo sul mercato e punta con decisione a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili individuati dalla dirigenza azzurra, secondo quanto riportato dal portale AreaNapoli.it, spicca quello di Arthur Atta, giovane talento dell’Udinese considerato una priorità per il futuro della squadra. Il club partenopeo avrebbe presentato una proposta concreta al centrocampista ivoriano classe 2003, dimostrando grande interesse nei suoi confronti. L’offerta prevede un contratto di cinque anni con uno stipendio di circa 2 milioni di euro netti a stagione, cifra che rappresenterebbe un significativo aumento rispetto al suo attuale ingaggio.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Dida su Zielinski: «È uno dei migliori centrocampisti in Serie A, ma è importante che mantenga una cosa»Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Mercato Inter, sfida alla Juventus per uno dei centrocampisti migliori della Serie A! Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro sfida la Juventus per un centrocampista tra i migliori della Serie A. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, c'è Napoli-Cremonese: Conte per rilanciarsi e rimandare la festa dell'Inter; Calciomercato Napoli, Zeballos e Atta: gli azzurri accelerano; McTominay show con il Napoli, Pogba sicuro: Il segreto di Scott è uno solo; Il doppio ex milanese cremonese partite sempre complicate il napoli dovra fare una gara seria. Il Napoli vuole trattenere Lobotka! Schira: A breve summit per nuovo accordo. I dettagliIl Napoli vuole trattenere Stanislav Lobotka, nonostante la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente nel mese di luglio per i club stranieri. Il centrocampista slovacco resta ... msn.com Conte vuole certezze sulle ambizioni del NapoliPer Il Mattino, il Conte-ter non è scontato, dipenderà dalle risposte che De Laurentiis darà al tecnico che chiede sei innesti. ilnapolista.it Il libro dedicato a chi vuole conoscere Napoli fino in fondo. - facebook.com facebook "Il #Liverpool piomba su #Beukema del #Napoli, lo vuole #Slot: le cifre dell'operazione" x.com