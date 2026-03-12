Dida su Zielinski | È uno dei migliori centrocampisti in Serie A ma è importante che mantenga una cosa

Dida ha dichiarato che Zielinski è uno dei migliori centrocampisti in Serie A, sottolineando le sue qualità tecniche e la sua presenza in campo. Ha aggiunto che, per continuare a crescere, è fondamentale che il giocatore mantenga una certa costanza nelle prestazioni e negli impegni. La sua analisi si concentra sulle caratteristiche tecniche e sul ruolo che Zielinski svolge nella squadra.

