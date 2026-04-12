Mercato Inter sfida alla Juventus per uno dei centrocampisti migliori della Serie A! Ecco tutti i dettagli

Il mercato invernale si anima con una nuova sfida tra due grandi club italiani per un centrocampista di alto livello. La squadra nerazzurra ha mostrato interesse per il giocatore, che attualmente si distingue come uno dei migliori della Serie A. La Juventus, anch'essa coinvolta, valuta un possibile trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri in mediana. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato l’accordo, ma le trattative sono in corso.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro sfida la Juventus per un centrocampista tra i migliori della Serie A. Ecco tutti i dettagli. Il nome di Maximo Perrone si annuncia come uno dei più caldi della prossima estate. Il centrocampista classe 2003, protagonista di una stagione straordinaria con il Como di Fabregas e ormai stabilmente nel giro della nazionale argentina, ha scatenato un vero e proprio Derby d’Italia sul mercato. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il talento ex Manchester City, considerato uno dei profili più completi e futuribili dell’intero panorama della Serie A. L’Inter segue il regista di Buenos Aires da tempi non sospetti, ma l’inserimento prepotente dei bianconeri promette di trasformare la trattativa in una vera e propria asta internazionale.🔗 Leggi su Internews24.com

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