Il Napoli punta forte Zeballos Conte incantato dal giocatore

Il Napoli ha manifestato interesse per l’esterno argentino Ezequiel Zeballos, considerandolo un obiettivo prioritario. La società sta lavorando per definire la trattativa e portare a termine l’accordo nel più breve tempo possibile. L’allenatore ha espresso entusiasmo per le qualità del giocatore, che rientrano nelle preferenze del club per rinforzare la rosa. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

Il Napoli è sulle tracce dell’esterno argentino Ezequiel Zeballos e punta a chiudere la trattativa il prima possibile. Il Mattino svela un curioso retroscena sulla trattativa per il talento sudamericano: durante la trattativa con il Boca Juniors, infatti, Antonio Conte avrebbe deciso di informarsi direttamente, contattando Carlos Tevez, con cui aveva condiviso l’esperienza alla Juventus. Una telefonata utile per raccogliere indicazioni sul giovane talento, conosciuto in patria con il soprannome “El Changuito”. Oggi la pista sembra essersi riaccesa con decisione. Secondo il quotidiano, l’operazione sarebbe un “affare molto vicino”, con Conte che sarebbe rimasto “incantato” dalle qualità del giocatore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli punta forte Zeballos, Conte incantato dal giocatore Notizie correlate Leggi anche: Napoli su Zeballos: accordo col giocatore, ora si tratta con il Boca Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: Palladino punta su Krstovic, Conte con Alisson dal 1'Alle ore 15 tra Atalanta e Napoli, gara valida per la 26ª giornata di Serie A, alla New Balance Arena andrà in scena una sfida che sa di "spareggio"... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hojlund, McTominay e Alission, il Napoli ricomincia da 3; Il Napoli parte con il progetto Scudetto: i 3 pilastri da cui ripartirà il club di De Laurentiis; Marco Giampaolo: Contro il Napoli dovremo scrollarci di dosso la paura, scorie, tensioni e giocare la partita come l’abbiamo preparata.; 20 anni, 5 gol in Bundesliga: il Napoli vuole Manzambi come erede di Anguissa. Il Napoli punta forte Zeballos, Conte incantato dal giocatoreForzAzzurri.net - L'esterno argentino obiettivo concreto del Napoli. Il Napoli è sulle tracce dell'esterno argentino Ezequiel Zeballos e punta a chiudere la trattativa il ... forzazzurri.net Zeballos-Napoli, confermata telefonata Conte-Tevez: Il mister è rimasto incantatoIl Napoli accelera sul mercato e punta forte su uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano. Gli azzurri, come raccontato da tempo da AreaNapoli.it, sono al lavoro per portare in Italia Ex ... msn.com Como, Fabregas punta il Napoli e non dimentica il passato: "Con Conte ho sofferto tantissimo" - facebook.com facebook Non solo Alajbegovic Il Napoli punta questi quattro talenti per l’estate x.com