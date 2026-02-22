Atalanta-Napoli le formazioni ufficiali | Palladino punta su Krstovic Conte con Alisson dal 1'

Palladino inserisce Krstovic nell'undici titolare, determinato a rafforzare l'attacco. Contemporaneamente, Conte sceglie Alisson tra i pali, puntando sulla sua esperienza. La decisione di schierare i due giocatori deriva dalla volontà di migliorare le prestazioni delle rispettive squadre in questa delicata sfida di campionato. Entrambi gli allenatori cercano di mettere in campo le forze migliori per ottenere un risultato importante. La partita si gioca alle 15 alla New Balance Arena.

Alle ore 15 tra Atalanta e Napoli, gara valida per la 26ª giornata di Serie A, alla New Balance Arena andrà in scena una sfida che sa di "spareggio" Champions. La Dea si schiera con il consueto 3-4-2-1. Davanti a Carnesecchi, Palladino disegna una linea difensiva composta da Scalvini, Hien e Kolasinac. Sugli esterni spazio a Zappacosta e Bellanova, mentre in mezzo al campo ci sono Pasalic e De Roon. Sulla trequarti Zalewski e Sulemana a supporto dell’unica punta Krstovic. Conte risponde con lo stesso sistema di gioco. Nel Napoli c'è Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a tre con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atalanta-Napoli, le ultime dai campi: Scamacca e Krstovic per un posto. Conte pensa ad AlissonL'Atalanta e il Napoli si preparano per la sfida di campionato, con Scamacca e Krstovic in lotta per una maglia da titolare.

Atalanta-Napoli live, probabili formazioni e ultime notizie: sfida con vista Champions LeagueÈ il giorno di Atalanta-Napoli, la 26esima giornata di Serie A può essere crocevia importante per ambedue le squadre in chiave Champions League: da un lato l'Atalanta, vista ... ilmattino.it

Atalanta-Napoli, le vie della Champions: le probabili formazioniGiovedì si era già capito: i miglioramenti di Scott McTominay andavano già a rilento. Troppo a rilento per poterlo immaginare in campo oggi con l'Atalanta. Le speranze ... ilmattino.it

