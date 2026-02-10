L’Inter punta su un nuovo obiettivo in Germania per rinforzare la squadra questa estate. Per acquistarlo, i nerazzurri devono mettere insieme almeno 30 milioni di euro. Nei prossimi giorni, il club lavorerà per trovare le risorse necessarie e portare a termine l’affare.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Uno degli obiettivi dei nerazzurri gioca in Germania! Serviranno circa 30 milioni di euro. Il calciomercato internazionale si accende attorno a uno dei nomi più interessanti del panorama europeo: Daniel Svensson. Secondo quanto riferito dall’autorevole testata tedesca Bild, l’ Inter avrebbe messo nel mirino il giovane esterno sinistro svedese, attualmente in forza al Borussia Dortmund. La dirigenza nerazzurra, sempre attenta ai profili giovani e di prospettiva, starebbe valutando con attenzione il profilo del classe 2002 per rinforzare la corsia mancina della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per l’estate: servono almeno 30 milioni per il 2002

