Il Napoli al lavoro sul mercato per rinforzare l’attacco

Da forzazzurri.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta lavorando sul mercato per rafforzare l’attacco, considerando diverse possibilità sia in entrata che in uscita. La società sta valutando le opzioni disponibili per migliorare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti sulle eventuali operazioni di trasferimento. La squadra sta monitorando anche le situazioni dei giocatori attualmente in rosa, in vista di eventuali cambiamenti.

Il Napoli di De Laurentiis è al lavoro per rinforzare il reparto avanzato della squadra in vista della prossima stagione. Il Napoli inizia a tracciare le linee del futuro, tra rientri dai prestiti e nuove possibili soluzioni offensive da testare. Saranno nuovamente a disposizione sia Lang che Lucca, ma la loro permanenza stabile in prima squadra non è ancora scontata. L’esterno olandese, infatti, dovrà giocarsi le sue carte in concorrenza con Alisson Santos oppure valutare una nuova esperienza altrove. Per Lucca la porta sembra sbarrata. In attacco si cercano alternative a Højlund: sul taccuino ci sono Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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