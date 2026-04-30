Il Napoli al lavoro sul mercato per rinforzare l’attacco

Il Napoli sta lavorando sul mercato per rafforzare l’attacco, considerando diverse possibilità sia in entrata che in uscita. La società sta valutando le opzioni disponibili per migliorare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti sulle eventuali operazioni di trasferimento. La squadra sta monitorando anche le situazioni dei giocatori attualmente in rosa, in vista di eventuali cambiamenti.

Il Napoli di De Laurentiis è al lavoro per rinforzare il reparto avanzato della squadra in vista della prossima stagione. Il Napoli inizia a tracciare le linee del futuro, tra rientri dai prestiti e nuove possibili soluzioni offensive da testare. Saranno nuovamente a disposizione sia Lang che Lucca, ma la loro permanenza stabile in prima squadra non è ancora scontata. L’esterno olandese, infatti, dovrà giocarsi le sue carte in concorrenza con Alisson Santos oppure valutare una nuova esperienza altrove. Per Lucca la porta sembra sbarrata. In attacco si cercano alternative a Højlund: sul taccuino ci sono Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli al lavoro sul mercato per rinforzare l’attacco MERCATO CHE FAREI: NAPOLI EDITION #Calcio #Football #SscNapoli #Mercatochefarei Notizie correlate Sul taccuino di Manna due difensori per rinforzare il NapoliIl direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare la rosa partenopea in vista della prossima stagione. Mercato Lazio, idea a costo zero per rinforzare la retroguardia: valutazioni in corso sul nuovo obiettivoNico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tavola rotonda – Cultura del lavoro tra disuguaglianze ed opportunità; Cerimonia della consegna delle Stelle al Merito del Lavoro; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli; La Chiesa di Napoli celebra la Festa del Lavoro nei laboratori Kiton di Arzano. Napoli, il Primo Maggio dei sindacati: mobilitazione per salari, giovani e sicurezzaQuesta mattina, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato in conferenza stampa la Festa del Lavoro che si terrà domani in Piazza Municipio a Napoli, a partire dalle ore 10. La ... ilmattino.it 1 maggio: Confsal, torna a Napoli l’appuntamento ‘Giornata del lavoro’‘Lavoro e futuro’ è il tema al centro dell’edizione 2026 che vedrà collegate da piazza Plebiscito in streaming tutte le regioni italiane ... adnkronos.com È partita oggi l’edizione 2026 del Comicon Napoli, e fin dalle prime ore si è registrato un mix di entusiasmo travolgente e forti disagi organizzativi. L’apertura dei cancelli ha richiamato migliaia di appassionati, ma ha anche messo sotto pressione l’intera area d - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com