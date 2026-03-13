Mercato Lazio idea a costo zero per rinforzare la retroguardia | valutazioni in corso sul nuovo obiettivo

La Lazio sta valutando l’acquisto di un difensore a parametro zero per rafforzare la retroguardia. La società sta seguendo da vicino questa opportunità, mentre si prepara a modificare la rosa nel reparto difensivo. Le trattative sono in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle decisioni finali. La squadra si concentra sulle possibili mosse per migliorare la composizione del settore difensivo.

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