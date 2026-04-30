Il muscolo chiave per la longevità che quasi tutti trascurano

Recentemente si è parlato di un muscolo spesso trascurato, fondamentale per la longevità. Questo muscolo, centrale per la mobilità e la stabilità del corpo, influenza anche la sicurezza durante i movimenti quotidiani. La sua forza è legata alla capacità di muoversi con facilità e di mantenere l’equilibrio. Non si tratta solo di un aspetto estetico, ma di un elemento chiave per la salute a lungo termine.

Ammettiamolo: stare seduti è diventato il nostro sport nazionale. Davanti al computer, in macchina, sul divano: le ore passate in posizione seduta si sono moltiplicate e con loro una conseguenza che nessuno considera davvero finché non inizia a fare male qualcosa, di solito la schiena, le ginocchia, i fianchi. Ma chi paga lo scotto della sedentarietà sono soprattutto i glutei, i muscoli più grandi del corpo e tra i più trascurati, "non nel senso estetico, ma in quello funzionale", scrive il New York Times in un lungo articolo dedicato all'argomento. E la differenza è sostanziale. Non uno, ma tre muscoli: il grande gluteo, il medio e il piccolo, che insieme rendono possibili movimenti elementari come sedersi, alzarsi, camminare, salire le scale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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The Surprising Key to Strength and Stability After 50 | Longevity Science Explained

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