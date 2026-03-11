Medici Roma ‘dieta mediterranea chiave per longevità’

In Italia, gli ultraottantenni assumono ogni giorno tra le 10 e le 15 pillole, secondo i dati di Aifa. La dieta mediterranea viene spesso indicata come un elemento chiave per la longevità. Medici e studi medici sottolineano come questa alimentazione sia diffusa tra le persone anziane nel paese. La questione della salute e dell’assunzione di farmaci rimane al centro di molte discussioni nel settore sanitario.

(Adnkronos) – Secondo i dati riportati dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) gli ultraottantenni italiani assumono quotidianamente tra le 10 e le 15 pillole. Cercare di ridurre questo fenomeno, rendendo quindi sostenibile il Servizio sanitario nazionale attraverso corretti stili di vita e sottolineando l'importanza per i cittadini di un'alimentazione sana, è uno degli obiettivi del convegno.