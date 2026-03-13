Dopo la menopausa, l’attenzione su salute e benessere si concentra anche sulla perdita di massa muscolare, non solo sui chili. L’obesità sarcopenica è una condizione che combina un aumento di grasso corporeo con una riduzione di muscolo o sua funzionalità. Questo fenomeno riguarda molte donne e rappresenta un aspetto importante da monitorare in questa fase della vita.

I ntorno alla menopausa, parlare solo di chili rischia di far perdere il punto. L’obesità sarcopenica descrive la coesistenza di eccesso di adiposità e ridotta massa o funzione muscolare. Non una semplice somma di due etichette, ma un profilo corporeo che può pesare su benessere generale e qualità degli anni di vita vissuti. 1 Perdere peso senza dieta: 4 regole rivoluzionarie X Oggi il consenso scientifico propone di partire prima dalla funzione muscolare e poi dalla composizione corporea e peso. In altre parole, il “pesare meno” è ormai un obiettivo secondario, mantenere un corpo capace di muoversi con efficacia è il vero traguardo. 1 Oltre la bilancia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Longevità è donna: dopo la menopausa il problema non sono i chili ma il muscolo

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