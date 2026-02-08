La sfida salvezza al Martelli Acuto di Mancuso al 94’ Mantova tre punti chiave

Da sport.quotidiano.net 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mantova conquista tre punti fondamentali battendo il Bari 2-1 al Martelli. Mancuso segna un gol decisivo all’ultimo minuto, al 94’, regalando una vittoria che può fare la differenza nella corsa salvezza. La partita si è accesa nel finale, con il Mantova che ha trovato il gol vincente proprio negli ultimi attimi di recupero.

Un guizzo di Mancuso al 4’ di recupero della ripresa offre tre punti fondamentali al Mantova, che batte 2-1 il Bari nel delicatissimo duello diretto per la salvezza e compie un passo in avanti determinante. La sfida, che si è conclusa con i cori di gioia dei tifosi del Martelli, ha messo in mostra alcuni spunti preziosi sui quali i virgiliani possono costruire la loro rincorsa per rimanere in serie B. Innanzitutto la squadra di Modesto ha avuto il merito di credere nella vittoria sino all’ultimo secondo di gioco (proprio come aveva chiesto alla vigilia lo stesso tecnico calabrese), ma l’avvincente incontro con i “galletti“ ha anche messo in bella mostra il carattere e il coraggio di un Mantova che, anche se rimane a stretto contatto con le zone calde della classifica, ha puntato con convinzione sugli innesti del mercato invernale, ricevendo le risposte desiderate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la sfida salvezza al martelli acuto di mancuso al 948217 mantova tre punti chiave

© Sport.quotidiano.net - La sfida salvezza al Martelli. Acuto di Mancuso al 94’. Mantova, tre punti chiave

Approfondimenti su Mantova Bari

Serie B: ore 15 al “Martelli“. Mantova a caccia di punti salvezza con la Reggiana. Rebus difesa da sciogliere per mister Possanzini

Serie b. Mantova, al Martelli sfida salvezza con lo Spezia: "Uno scontro diretto che può cambiare tanto»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mantova Bari

Argomenti discussi: Sancataldese-Acireale, al Mazzola uno spareggio salvezza da brividi; Salsi: La salvezza va ancora conquistata, ma adesso siamo più tranquilli. Pausa al momento giusto, ci ricarichiamo per il rush finale; Virtus Cagliari, sfida salvezza contro Moncalieri al PalaRestivo - L'Unione Sarda.it; Pool Salvezza: al PalaFarina sfida E'più Casalmaggiore-Volley Modena.

Serie C: Agliana cerca il tris. Sfida salvezza per BottegoneNella quarta giornata di ritorno entrambe le pistoiesi vanno in trasferta: turno fondamentale per gli obiettivi stagionali Fides Montevarchi – Pallacanestro Agliana (sabato 7 febbraio, ore 18.00) Agli ... pistoiasport.com

la sfida salvezza alVOLLEY MODENA, LA SALVEZZA PASSA DAL PALAMADIBA, SFIDA CON CONCOREZZOUna sfida per tenere in vita le possibilità di raggiungere la salvezza. Dopo la sconfitta all’esordio nella Poule Salvezza contro Casalmaggiore, il Volley Modena riparte tra le mura amiche nel match v ... tvqui.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.