Il Mantova conquista tre punti fondamentali battendo il Bari 2-1 al Martelli. Mancuso segna un gol decisivo all’ultimo minuto, al 94’, regalando una vittoria che può fare la differenza nella corsa salvezza. La partita si è accesa nel finale, con il Mantova che ha trovato il gol vincente proprio negli ultimi attimi di recupero.

Un guizzo di Mancuso al 4’ di recupero della ripresa offre tre punti fondamentali al Mantova, che batte 2-1 il Bari nel delicatissimo duello diretto per la salvezza e compie un passo in avanti determinante. La sfida, che si è conclusa con i cori di gioia dei tifosi del Martelli, ha messo in mostra alcuni spunti preziosi sui quali i virgiliani possono costruire la loro rincorsa per rimanere in serie B. Innanzitutto la squadra di Modesto ha avuto il merito di credere nella vittoria sino all’ultimo secondo di gioco (proprio come aveva chiesto alla vigilia lo stesso tecnico calabrese), ma l’avvincente incontro con i “galletti“ ha anche messo in bella mostra il carattere e il coraggio di un Mantova che, anche se rimane a stretto contatto con le zone calde della classifica, ha puntato con convinzione sugli innesti del mercato invernale, ricevendo le risposte desiderate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La sfida salvezza al Martelli. Acuto di Mancuso al 94'. Mantova, tre punti chiave

si apre il mese decisivo per la stagione del Mantova, e si inizia con una sfida da bassa classifica al Martelli: alle 15, MANTOVA - BARI. Inutile ribadire ancora che oltre i tre punti, conta poco altro. diretta Dazn. #mantova #serieb #mantovabari facebook

