mancuso ce la fa il mantova vuole altri tre punti salvezza con lo spezia

Il Mantova si prepara a scendere in campo contro lo Spezia domenica 12 aprile alle 17. Dopo aver ottenuto una vittoria nel finale contro l’Entella nell’ultima partita, la squadra cerca altri tre punti per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza. La sfida si svolgerà in casa e rappresenta un’occasione importante per il team di continuare il percorso positivo.

Mantova, 11 aprile 2026 – Il Mantova deve confermare tutto il valore della vittoria colta nel finale con l’ Entella domenica 12 aprile (fischio d’inizio alle 17.15) in casa dello Spezia. Un nuovo duello-salvezza che la squadra di mister Modesto, a questo punto, può comunque affrontare con la consapevolezza di essere uscita (finalmente) dalla zona calda della classifica e di avere guadagnato un piccolo, ma prezioso margine di tre punti sui playout. Se, dunque, i biancorossi possono pensare alla salvezza diretta, i liguri fanalino di coda hanno a disposizione solo la vittoria per continuare a sperare come si è detto di voler fare sino in fondo mister D’Angelo, che è tornato sulla panchina con l’intento di realizzare quello che non è riuscito all’ex ct della nazionale Donadoni durante la sua permanenza in Liguria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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