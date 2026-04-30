Il monte Faeta brucia da due giorni decine di famiglie evacuate Situazione complicata

Il monte Faeta sta bruciando da due giorni, con decine di famiglie evacuate nelle zone circostanti. Le fiamme si sono estese su una vasta area del versante, rendendo difficile l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità hanno predisposto l’evacuazione di alcune abitazioni e stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori rischi. Sul posto sono presenti squadre di emergenza e mezzi aerei per cercare di contenere il rogo.

Lucca, 30 aprile 2026 – L'incendio che da due giorni sta bruciando il monte Faeta, fra le province di Lucca e Pisa, spinto dal forte vento di Grecale, ha raggiunto il versante pisano e le fiamme minacciano le abitazioni nella valle di Asciano, frazione del Comune di San Giuliano Terme che ha già aperto il Coc (comitato operativo comunale di protezione civile) per gestire l'emergenza. Le evacuazioni sui due fronti Incendio sul monte Faeta: la lotta contro le fiamme è proseguita per tutta la notte Sul posto stanno già operando anche tutti i mezzi disponibili del comando provinciale pisano dei vigili del fuoco che hanno chiesto anche il supporto della direzione regionale toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. “Situazione complicata Notizie correlate Incendio tra Lucca e Pisa: brucia ancora il Monte Faeta, grossa nuvola di fumoLucca, 29 aprile 2026 – E’ ripreso nella giornata di mercoledì 29 aprile l’incendio che aveva interessato il Monte Faeta nella giornata di martedì 28. Incendio sul monte Faeta, il vento inverte la direzione. Canadair e decine di squadre di terra in azioneCapannori (Lucca), 30 aprile 2026 – Dura ormai da due giorni la lotta contro le fiamme sul monte Faeta, nel comune di Capannori. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiamme sui Monti Pisani: brucia il Faeta; Incendio sul Monte Faeta, nuovo rogo tra Lucca e Pisa, grossa nuvola di fumo; Il Monte Faeta brucia ancora: maxi sforzo per domare le fiamme prima dell’arrivo del vento; Fiamme alle pendici del monte, il bosco brucia ancora. Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicataIl vento spinge le fiamme, sia Lucca che San Giuliano Terme ordinano ai residenti di lasciare le loro case. Il rogo va avanti da due giorni. In azione quattro Canadair, un elicottero e decine di squad ... msn.com Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it Aggiornamento incendio in corso in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani: ieri è stato aperto un punto di coordinamento avanzato a Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale, Vigili del Fuoco e della - facebook.com facebook Incendio di bosco alle pendici del Monte Faeta in Toscana. Inviati due elicotteri, la zona è impervia e poco raggiungibile #ANSA x.com