Il mondo si riarma | nel 2025 record storico di spesa militare

Nel 2025, la spesa militare mondiale ha raggiunto un nuovo massimo storico, toccando quasi i tremila miliardi di dollari. I dati ufficiali indicano un aumento rispetto agli anni precedenti, con diversi paesi che hanno incrementato gli investimenti nelle forze armate. La cifra rappresenta un record rispetto a tutte le stime precedenti e segnala una crescita significativa nel settore della difesa a livello globale.

Nuovo record storico nella spesa militare globale che nel 2025 ha toccato quasi i tremila miliardi di dollari. I dati diffusi dal SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) nei giorni scorsi confermano la tendenza generalizzata a reagire a guerre, incertezza e sconvolgimenti geopolitici con massicci programmi di riarmo. Un orientamento che sembrerebbe destinato a continuare nel 2026 e probabilmente anche oltre. Undici anni di riarmo globale senza sosta. Le spese destinate agli armamenti – pari a 2.887 miliardi di dollari – aumentano per l’undicesimo anno consecutivo, segnando una crescita del 41 per cento dal 2016 al 2025 e portando l’onere militare globale — ossia la spesa bellica in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) — al 2,5 per cento, il livello più alto dal 2009.🔗 Leggi su It.insideover.com

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