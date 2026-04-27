Corsa al riarmo senza sosta in Italia la spesa militare è cresciuta del 20% nel 2025

Nel 2025, la spesa militare in Italia è aumentata del 20%, portando il totale a circa 12 miliardi di euro. L’Italia si colloca al 12° posto tra i paesi con la spesa militare più alta al mondo, tra i primi 15. Nonostante l’aumento, la spesa rappresenta meno del 2% del Prodotto interno lordo. La crescita è stata costante negli ultimi anni, con un aumento anche sul peso complessivo del Pil.

L’Italia è tra i primi 15 Paesi al mondo per spesa militare (al 12esimo posto), con un aumento significativo della spesa (+20%) e un peso sul Pil in crescita, pur restando sotto la soglia del 2% del Prodotto interno lordo. È quanto emerge dall’ ultimo rapporto sulla spesa militare globale pubblicato dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). In un quadro globale, l’Istituto svedese rivela che il riarmo e l’aumento dell’insicurezza alimentano un incremento generalizzato della spesa. Secondo quanto evidenziato, “nel 2025, la spesa militare globale è aumentata a 2.887 miliardi di dollari, per l’undicesimo anno consecutivo, portando l’onere militare globale – ovvero la spesa militare in percentuale del Pil – al 2,5%, il livello più alto dal 2009”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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