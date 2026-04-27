Record storico per la difesa | l'Europa torna ad armarsi e trascina la spesa militare mondiale

Nel 2025 la spesa militare globale ha raggiunto i 2.887 miliardi di dollari, segnando un nuovo massimo storico. L'Europa ha contribuito in modo significativo a questa crescita, rompendo il suo precedente divieto di aumentare gli investimenti in difesa con aumenti senza precedenti. Questo incremento si riflette in un quadro internazionale in cui i paesi aumentano le proprie risorse dedicate alla difesa.

Nel 2025 la spesa militare mondiale tocca il record di 2.887 miliardi di dollari, trainata da un'Europa che rompe il tabù del riarmo con crescite senza precedenti. Il Vecchio Continente abbandona così i "dividendi della pace" per affrontare un'era di vulnerabilità, in cui la difesa torna a essere una priorità economica e strategica assoluta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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