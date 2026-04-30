Nel dibattito pubblico, si discute del ruolo di un noto giornalista associato alla sinistra, definito da alcuni come invulnerabile e paragonato al personaggio mitologico di Sigfrido. La sua figura, spesso al centro di polemiche, viene confrontata con le gesta epiche e le leggende che circondano il personaggio di Sigfrido, soprattutto nel contesto di libertà di opinione e accuse di calunnia. La discussione si concentra sulla percezione pubblica e sulla sua presenza nel panorama mediatico.

Sembra anche lui bagnato dal sangue del drago come il Sigfrido nibelungo e invulnerabile. Ma oltre allo stesso nome Ranucci condivide poco delle gesta mitologiche che ispirarono Wagner e in parte Tolkien. Se non per una cosa. Qualsiasi parola dica, vera o falsa che sia, diventa pietra miliare per la sinistra. Che oggi reagisce al richiamo formale della Rai sul caso Nordio rievocando le streghe della libertà compressa. La libertà minata: le reazioni a sinistra. Per Bonelli, Floridia e l’esercito degli affabulatori di sinistra, il richiamo della Rai a Ranucci è un atto di arroganza, coercizione, limitazione della libertà di stampa. Ranucci è scomodo, ha subito (purtroppo) un gravissimo attentato, rispetto al quale tutti gli hanno espresso solidarietà, è un’insidia al potere per la sua capacità giornalistica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “mito” di Sigfrido, tra libertà di opinione e la calunnia che spira come un venticello: Ranucci l’invulnerabile della sinistra

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