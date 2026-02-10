Duello a colpi di chat Giletti-Ranucci | Che delusione E in tv snocciola i messaggi tra Sigfrido e la Boccia su una pseudo lobby gay video

Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci si sono scambiati accuse dirette in un botta e risposta via chat, facendo infuriare il pubblico. L’ultimo scontro tra i due giornalisti è avvenuto in diretta tv su Raitre, dove entrambi hanno portato alla luce messaggi privati riguardanti una presunta lobby gay e conversazioni tra Sigfrido e la Boccia. La polemica ha acceso i corridoi di viale Mazzini, con molti che definiscono questa lite come una vera e propria delusione.

Botta e risposta all'ultima chat. Non c'è pace nei corridoi di viale Mazzini, e l'ultimo duello tv vede affrontarsi su Raitre due big del giornalismo e due numeri uno del palinsesto della terza rete: Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci. Al centro del confronti-scontro tv lo scambio di messaggi integrale tra il conduttore di Report e Maria Rosaria Boccia, che il conduttore de Lo Stato delle cose ha mostrato nella puntata di ieri sera del programma di cui è al timone. Giletti mostra in tv le chat tra Ranucci e la Boccia. I messaggi, risalenti al 17 settembre 2024, mostrano uno scambio di battute e teorie su presunte cordate attive nel mondo della comunicazione tra Ranucci e "lady Pompei". Il contenuto delle chat presumibilmente intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Massimo Giletti a Lo stato delle cose: "Ranucci sostiene che io appartenga a un giro gay. Delusione umana profonda" Giletti, durante la sua trasmissione di ieri sera su Raitre ha mostrato le chat tra Ranucci e Boccia che dopo un incontro avvenuto il 17 settembre 2024 parlano di una «lobby gay di destra». Alle 21.29 Boccia scrive a Ranucci: «Ho visto Cerno (il giornalista Tom

