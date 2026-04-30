Molti si chiedono se il miele sia una scelta migliore rispetto allo zucchero, soprattutto quando si tratta di controllare il peso. La domanda riguarda le differenze tra i due dolcificanti in termini di calorie e effetti sull'organismo, e quale delle due opzioni possa risultare meno ingrassante. In questo articolo si analizzano i dati disponibili per capire quale alternativa possa essere preferibile per chi vuole ridurre l'apporto calorico nella dieta quotidiana.

Se stai cercando di mangiare meglio e di perdere qualche chilo è molto probabile che, davanti a una tazza di tè o caffè, ti sia già posta questa domanda: meglio miele o zucchero? Negli ultimi anni il miele si è guadagnato la reputazione da “alternativa furba”: più naturale, meno lavorato, percepito come più sano e quasi alleato della linea. Lo zucchero, al contrario, è finito sul banco degli imputati, associato a calorie vuote e aumento di peso. Ma attenzione: questa distinzione così netta rischia di essere fuorviante. Appartengono alla stessa famiglia. Forse non lo sai, ma miele e zucchero appartengono alla stessa famiglia: quella degli zuccheri, cioè i carboidrati semplici.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il miele è meglio dello zucchero? Cosa fa ingrassare meno

Eat THIS Sweetener Daily & Watch Your Belly Fat Disappear (Backed by Science)

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Perché i carboidrati fanno ingrassare anche se si mangia meno: ecco come alterano il metabolismoI cibi ricchi di grassi sono gustosi e ricchi di calorie, e possono facilmente spingere al consumo eccessivo, promuovendo sovrappeso e obesità.

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