Il miele è meglio dello zucchero? Cosa fa ingrassare meno
Molti si chiedono se il miele sia una scelta migliore rispetto allo zucchero, soprattutto quando si tratta di controllare il peso. La domanda riguarda le differenze tra i due dolcificanti in termini di calorie e effetti sull'organismo, e quale delle due opzioni possa risultare meno ingrassante. In questo articolo si analizzano i dati disponibili per capire quale alternativa possa essere preferibile per chi vuole ridurre l'apporto calorico nella dieta quotidiana.
Se stai cercando di mangiare meglio e di perdere qualche chilo è molto probabile che, davanti a una tazza di tè o caffè, ti sia già posta questa domanda: meglio miele o zucchero? Negli ultimi anni il miele si è guadagnato la reputazione da “alternativa furba”: più naturale, meno lavorato, percepito come più sano e quasi alleato della linea. Lo zucchero, al contrario, è finito sul banco degli imputati, associato a calorie vuote e aumento di peso. Ma attenzione: questa distinzione così netta rischia di essere fuorviante. Appartengono alla stessa famiglia. Forse non lo sai, ma miele e zucchero appartengono alla stessa famiglia: quella degli zuccheri, cioè i carboidrati semplici.🔗 Leggi su Dilei.it
Eat THIS Sweetener Daily & Watch Your Belly Fat Disappear (Backed by Science)
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