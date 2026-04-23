Zucchero | Dopo 400 canzoni fare meglio è sempre più difficile

Zucchero, con un repertorio che conta oltre 400 canzoni, ha portato la sua musica in giro per il mondo. Negli ultimi cinque anni, ha eseguito 224 concerti in 157 città distribuite in 36 paesi diversi. La sua presenza sul palco si conferma costante e capillare, dimostrando un impegno continuo nel portare le proprie canzoni a un pubblico internazionale.

La forza dei numeri. Con 224 concerti in 157 città di 36 nazioni tenuti solo nell’ultimo quinquennio, Zucchero si conferma il globetrotter della musica italiana. Quello che Soundcheck - il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale - riesce a fermare per un attimo durante la messa a punto del nuovo tour al via il 15 maggio dal PalaUnical di Mantova con tappe pure al “Dall’Ara” di Bologna il 6 luglio, all’Arena Santa Giuliana di Perugia l’11 e alle Mura Storiche di Lucca il 16. “Baila (sexy thing) 25th - Under the moonlight” è un titolo celebrativo già di suo, cosa bisogna aspettarsi sotto la luna piena di questo nuovo tour? “È dal 2021 che vado in tournée tutti gli anni con la stessa band, anche se aumentata stavolta di due elementi per non farci mancare proprio nulla.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zucchero: “Dopo 400 canzoni, fare meglio è sempre più difficile” Zucchero Concerto 2026 - Zucchero Migliori Canzoni Di Sempre - Zucchero album completo Notizie correlate Riparare l’auto è sempre più difficile in Italia, 8.400 officine sparite in 10 anniIn Italia abbiamo il parco auto più vecchio d'Europa, ma anche uno dei più numerosi. Leggi anche: Archivio di Stato, Italia Nostra: "Difficile ormai fare ricerca. Ingressi sempre più ridotti" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Zucchero: Dopo 400 canzoni, fare meglio è sempre più difficile. Zucchero: Dopo 400 canzoni, fare meglio è sempre più difficileLa forza dei numeri. Con 224 concerti in 157 città di 36 nazioni tenuti solo nell’ultimo quinquennio, Zucchero si conferma il globetrotter della musica italiana. Quello che Soundcheck - il format ... quotidiano.net Zucchero: intervista, Baila 25 anni dopo e nuovo tour 2026Guarda l’intervista completa a Zucchero a 105 Friends: dai 25 anni di Baila al tour 2026 tra Europa e Italia. Video, curiosità e backstage. 105.net