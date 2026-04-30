Per il Ponte del Primo Maggio, le previsioni indicano tempo variabile con possibilità di pioggia e temperature miti. Venerdì 1° maggio, giorno della festa, si attendono condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività all'aperto, con alcune aree che potrebbero riscontrare piogge sparse. Le temperature si manterranno generalmente stabili, con massime che oscillano intorno ai valori medi di questo periodo dell’anno.

Secondo IlMeteo.it, nel corso di Venerdì 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, il vento sarà grande protagonista il vento, conraffiche frizzanti dai quadranti settentrionali che manterranno le temperature ancora non troppo elevate, specie sul versante adriatico e in genere sulle regioni del Centro-Sud. La vera svolta è attesa da Sabato 2 Maggio: l'anticiclone africano riuscirà infatti a distendersi in maniera più convinta sul bacino del Mediterraneo regalando una maggiore stabilità atmosferica per tutti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il meteo del Ponte del Primo Maggio

Ponte del primo maggio

Notizie correlate

Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliLe previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone.

Meteo fine aprile: in arrivo una “goccia fredda” sull’Italia, poi possibile svolta per il ponte del Primo MaggioTemporali e instabilità in arrivo negli ultimi giorni del mese, poi possibile miglioramento per il ponte del 1° maggio secondo le ultime analisi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggio; Meteo Ponte 1° Maggio: qualche insidia per la Festa dei Lavoratori, nel Weekend ecco l'Anticiclone Africano; Ponte del Primo Maggio, svolta estiva: precoce ondata di caldo con temperature fino a 30°C; Meteo, quali sono le previsioni per il Ponte del Primo Maggio.

Il bivio meteo sul ponte del primo maggio tra ombrelli in città e ombrelloni in spiaggia. Ma dopo il weekend di quasi estate cambia tuttoUn vortice ciclonico posizionato sulla Russia continua a richiamare correnti di aria artica verso l'Europa ma l'Italia resterà ai margini: temperature fino a 26 gradi segneranno l'apertura della stagi ... today.it

Ponte del primo maggio con il bel tempo in provincia di Oristano: ecco le previsioniIl lungo fine settimana che si apre con la festa dei lavoratori si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli in provincia di Oristano. In tanti potrebbero approfi ... linkoristano.it

LIGURIA: TURISMO, VERSO IL TUTTO ESAURITO PER IL PONTE DEL PRIMO MAGGIO. ASSESSORE LOMBARDI: "NOSTRA REGIONE SI CONFERMA DESTINAZIONE ATTRATTIVA A 360 GRADI" - facebook.com facebook

Saranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari pari a 3,8 miliardi. La vacanza sarà più breve rispetto all'anno scorso, in media tre giorni, e il 92% sceglierà di rimaner x.com