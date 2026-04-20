Negli ultimi giorni di aprile si prevedono temporali e condizioni di instabilità atmosferica a causa dell’arrivo di una “goccia fredda” sull’Italia. Le previsioni indicano che questa perturbazione potrebbe portare pioggia e maltempo, ma nelle analisi più recenti si ipotizza un miglioramento del tempo in vista del ponte del Primo Maggio. Le condizioni meteorologiche continueranno ad essere monitorate nelle prossime ore.

Temporali e instabilità in arrivo negli ultimi giorni del mese, poi possibile miglioramento per il ponte del 1° maggio secondo le ultime analisi meteo. Una “goccia fredda” si prepara a interessare l’Italia negli ultimi giorni di aprile, portando con sé un deciso peggioramento del tempo, seguito – secondo le ultime tendenze – da una possibile fase più stabile in vista del ponte del 1° maggio. La notizia arriva da fonti meteorologiche specializzate come IlMeteo.it, che nelle ultime ore ha analizzato l’evoluzione dei modelli previsionali per la fine del mese. Cos’è una “goccia fredda”. Nel linguaggio meteorologico, una goccia fredda è una massa d’aria fredda in quota che si stacca dal flusso principale delle correnti atmosferiche, isolandosi e dando origine a una zona di bassa pressione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Meteo fine aprile: in arrivo una “goccia fredda” sull’Italia, poi possibile svolta per il ponte del Primo Maggio

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