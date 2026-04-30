Sarà presentato sabato alle 17,30 a Villa Bertelli da Domenico Savini il libro "Pensa che fortuna. Storia intima e imperfetta di Maria Fittipaldi Menarini", un elegante e sorprendente memoir dove l’imprenditrice e già proprietaria della storica azienda farmaceutica ripercorre con sincerità e ironia la sua vita. Sarà una simpatica conversazione con la stessa Maria Fittipaldi Menarini e lo scrittore, cantautore e regista Niccolò Agliardi che firma la prefazione. La storia di una grande famiglia italiana, dalle dimore fiorentine e romane e i collegi svizzeri fino alle campagne toscane. Un viaggio che parte dalle radici – tra nonni eccentrici,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il memoir di Maria Menarini. Volume sulla storia della famiglia

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