Michael Douglas annuncia il suo nuovo memoir. La star di Hollywood ha deciso di scrivere un libro per ripercorrere la sua lunga carriera nel cinema e oltre. Douglas vuole condividere le sue esperienze e i momenti più significativi della sua vita, senza filtri. L’uscita del libro è prevista nei prossimi mesi, e lui stesso ha detto che è il momento di raccontare la sua vera storia.

La star di Basic Instinct e Attrazione fatale ha deciso di scrivere un libro per ripercorrere la propria lunga carriera nel mondo del cinema e non solo. Michael Douglas, attraverso il proprio account Instagram, ha annunciato di aver scritto un libro di memorie che lui stesso ha definito 'crudo e trasversale alla carriera'. L'attore ha svelato di aver lavorato al memoir insieme al giornalista Mike Fleming Jr. Premio Oscar, attore e produttore, Michael Douglas è uno dei divi più famosi di Hollywood e la sua carriera ha attraversato parecchie fasi importanti, soprattutto sul grande schermo, in film come Wall Street e Basic Instinct. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael Douglas annuncia il memoir: "È tempo di raccontare la mia vera storia"

Approfondimenti su Michael Douglas

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Michael Douglas

Argomenti discussi: Michael Douglas annuncia il suo libro di memorie grezzo in uscita a ottobre; Michael Douglas e il retroscena su Wall Street: Non lo sapevo; Il nuovo capitolo del fondatore della startup: un progetto vibe-coded che utilizza la cura umana e l’intelligenza artificiale per consigliare libri; Pelosi sostiene il nipote di JFK alle primarie della Digicam Democratica.

Michael Douglas annuncia il memoir: È tempo di raccontare la mia vera storiaLa star di Basic Instinct e Attrazione fatale ha deciso di scrivere un libro per ripercorrere la propria lunga carriera nel mondo del cinema e non solo. movieplayer.it

Michael Douglas: «Non sapevo che altri grandi attori rifiutarono il ruolo di Wall Street»Michael Douglas ha rivelato un curioso retroscena sulla genesi del suo ruolo più celebre: Gordon Gekko nel film Wall Street (1987), diretto da Oliver ... ciakmagazine.it

C'è molto da raccontare, prima che me ne dimentichi, ma sto ricordando parecchio. Quindi, spero che tutti possano apprezzarlo e che vi dia un piccolo sguardo su ciò che ho fatto negli ultimi 80 anni e oltre". Michael Douglas ha appena condiviso sui social un facebook

Michael Douglas: "Non sapevo che Wall Street fosse stato offerto prima a Warren Beatty e Richard Gere" x.com