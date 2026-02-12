Michael Douglas annuncia il memoir | È tempo di raccontare la mia vera storia

Michael Douglas annuncia il suo nuovo memoir. La star di Hollywood ha deciso di scrivere un libro per ripercorrere la sua lunga carriera nel cinema e oltre. Douglas vuole condividere le sue esperienze e i momenti più significativi della sua vita, senza filtri. L’uscita del libro è prevista nei prossimi mesi, e lui stesso ha detto che è il momento di raccontare la sua vera storia.

La star di Basic Instinct e Attrazione fatale ha deciso di scrivere un libro per ripercorrere la propria lunga carriera nel mondo del cinema e non solo. Michael Douglas, attraverso il proprio account Instagram, ha annunciato di aver scritto un libro di memorie che lui stesso ha definito 'crudo e trasversale alla carriera'. L'attore ha svelato di aver lavorato al memoir insieme al giornalista Mike Fleming Jr. Premio Oscar, attore e produttore, Michael Douglas è uno dei divi più famosi di Hollywood e la sua carriera ha attraversato parecchie fasi importanti, soprattutto sul grande schermo, in film come Wall Street e Basic Instinct. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

